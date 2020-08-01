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В Калуге на дамбе Яченского водохранилища иномарка влетела в столб, а затем перевернулась на крышу. Один мужчина пострадал.

В управлении ГИБДД по Калужской области сообщили о том, что данный инцидент произошел вчера, 31 июля, примерно в девять часов вечера. 34-летний водитель Skoda потерял управление над автомобилем и врезался в столб. После этого транспортное средство опрокинулось, и на него рухнул сбитый столб.

Отмечается, что водитель получил травмы. Согласно словам очевидцев произошедшего, иномарка двигалась со стороны Гагаринского моста. Как правило, на данном участке во время спуска водители начинают ускоряться.

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