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На страницах официального правительственного сайта Подмосковья появилась декларация губернатора региона Андрея Воробьева. Сразу отметим, что чиновник в минувшем году получил на 27 000 000 меньше, чем годом ранее.

Глава столичного региона внес в декларацию 95 766 111 рублей. Помимо этого, губернатор задекларировал дом, площадь которого составляет 976,8 квадратных метров. Есть у него и два земельных участка. В собственности чиновника находится также стоянка-гараж на 542 кв.м. и помещение на 627 кв.м., используемое для отдыха.

Кроме того, в декларации приведена информация о квартире, являющейся собственностью одного из детей губернатора, еще не достигших совершеннолетнего возраста. Площадь жилища составляет 195 квадратных метров.

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