В субботу в Астрахани состоялся настоящий спортивный праздник. В городе был открыт давно строящийся спортивный центр, ключевым элементом которого является ледовая арена.

Чтобы опробовать новый каток, на лед спорткомплекса вышли юные члены хоккейного клуба «Астраханские ястребы». А вместе с ними решил сыграть в хоккей и губернатор региона И. Бабушкин. После церемонии открытия он переоделся в спортивную амуницию и вышел на лед с клюшкой.

Честь потренироваться с главой региона выпала хоккеистам возрастной группы 11-12 лет. Несмотря на столь юный возраст, многие из них уже успели поучаствовать в турнирах разного ранга. Также на счету ребят – несколько побед в областных и федеральных состязаниях.

И. Бабушкин после тренировки поздравил юных спортсменов с обретением нового катка: «Открытая сегодня ледовая арена отвечает всем современным стандартам. Надеюсь, на ней вы одержите множество побед и прославите наш регион. Будьте упорными на пути к своей цели».