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В ассортименте мобильных гаджетов корпорации Google появился смартфон, который можно смело отнести к бюджетным моделям. Представленный на днях Pixel 4a, который поступит в продажу уже 20 августа, будет продаваться всего за 349 долларов.

Несмотря на сравнительно низкую цену устройства, оно имеет весьма привлекательные технические характеристики. Девайс демонстрирует отличную производительность за счет использования процессора Snapdragon 730G. Кроме того, он имеет 6 Гб оперативной и 128 Гб – встроенной памяти.

Дисплей смартфона выполнен по технологии OLED и имеет диагональ 5,81 дюйма. Помимо основных функций, доступных пользователям любых девайсов, работающих под управлением ОС Android, Pixel 4a предоставляет пользователю возможность использовать приложение Personal Safety. Оно позволяет получить информацию о каких-то чрезвычайных событиях – ДТП, пожаре и прочих.

Также можно отметить поддержку 5G и использование новой технологии для превращения речи в текст. Последняя сегодня успешно используется для создания субтитров.

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