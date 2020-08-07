Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, что у людей, которые испытывают головокружение при резком вставании, высок риск развития деменции.

Медики называют головокружение при резком поднятии с кровати или со стула ортостатической гипертонией. Она возникает, когда происходит быстрое падение артериального давления. Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 2,1 тысячи человек со средним возрастом в 73 года. У них отсутствовали признаки деменции.

Затем в течение следующих двенадцати лет все добровольцы регулярно проходили медобследование. В итоге деменция была обнаружена у 462 человек, причем у людей с ортостатической гипертонией ее фиксировали на 40 процентов чаще.