читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, что у людей, которые испытывают головокружение при резком вставании, высок риск развития деменции.

Медики называют головокружение при резком поднятии с кровати или со стула ортостатической гипертонией. Она возникает, когда происходит быстрое падение артериального давления. Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 2,1 тысячи человек со средним возрастом в 73 года. У них отсутствовали признаки деменции.

Затем в течение следующих двенадцати лет все добровольцы регулярно проходили медобследование. В итоге деменция была обнаружена у 462 человек, причем у людей с ортостатической гипертонией ее фиксировали на 40 процентов чаще.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Российские ученые нашли новый способ лечения коронавируса

В издании РИА Новости сообщают о том, что российским магистрам НИЯУ МИФИ… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Итальянским ученым удалось восстановить лицо художника Рафаэля Санти

Исследователи из Италии восстановили лицо известного художника Рафаэля Санти после того, как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Подключение деревьев к 5G позволит отслеживать состояние леса

Использовать 5G-сети для заботы о природе предложили немецкие эксперты из Высшей школы… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 августа – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 7 августа – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 августа – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 августа – дождь, до 15 °C | Королев: погода, 7 августа – переменная облачность, до 32 °C | Подольск: погода, 7 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 7 августа – ясно, до 33 °C |