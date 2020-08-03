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Радий Хабиров, руководитель Республики Башкортостан, на сегодняшнем совещании заявил, что следует жестче наказывать автомобилистов, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно словам главы региона, после недавнего решения усилить работу в данном направлении число нетрезвых водителей лишь увеличилось. Это указывает на то, что на республиканских дорогах сложилась ситуация, при которой люди думают, что за пьяную езду им ничего не будет, считает Хабиров. Поэтому необходимо наказывать их еще жестче.

Глава Башкирии также поручил внедрить в регионе пропаганду трезвого вождения. Он снова предложил пригласить на каждый пост дорожно-патрульной службы телевизионщиков, чтобы они снимали лица пьяных водителей, а затем показывали их по местному телевидению.

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