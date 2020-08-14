После вступления новых требования Техрегламента Таможенного союза работники ГИБДД начали штрафовать водителей за багажники, установленные на крышах их машин.

Дело в том, что в новом документе имеется пункт, в котором говорится о необходимости согласовывать в ГИБДД любые конструктивные доработки своего транспортного средства. Отныне на автомобиль нельзя без специального разрешения установить нештатный фаркоп или дополнительный багажник и поменять фары.

Если не пройти регистрацию, то транспорт могут признать непригодным для использования. На водителя будет также составлен административный протокол и ему придется выплатить штраф в размере 500 рублей. Однако это не касается штатных багажных отделений, так как они обычно продаются со всеми необходимыми документами и сертификациями.