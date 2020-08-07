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Чтобы продлить срок использования одноразовой бритвы, необходимо сбривать щетину строго под прямым углом. Именно к такому выводу пришли американские ученые-физики, которые провели исследование огромного множества бывших в употреблении лезвий.

Их просвечивание сразу же после бритья показало наличие большого количества микротрещин. Именно эти повреждения ученые называют основным фактором, влияющий на быстрый износ лезвий.

Кроме того, физики провели целый ряд экспериментов, используя робота, который удерживал щетину под определенным углом и проводил по ней бритвой. Оказалось, что повреждения на лезвиях не появляются только в том случае, когда угол составляет 90 градусов. Все дело в том, что на поверхности щетины находятся невидимые чешуйки. Если лезвие срезает волос не под прямым углом, оно застревает между ними, что и приводит к появлению повреждений.

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