Поклонники внедорожника Ford Bronco остались недовольны тем, что «механика» присутствует только в модификации с «младшим» двигателем, поэтому потребовали возвратить ее на место.

Американская компания решила установить 7-скоростную механическую коробку передач лишь на модель с базовым четырехцилиндровым мотором объемом 2,3 литра и мощностью 273 «лошадки». Этот силовой агрегат способен также работать вместе с 10-ступенчатым «автоматом». Что касается 314-сильного шестицилиндрового двигателя объемом 2,7 литра, то он действует только с АКПП.

Подобное решение автопроизводителя возмутило фанатов внедорожника, поэтому они опубликовали петицию, в которой потребовали возвращения «механики» во все версии автомобиля. На данный момент времени она была подписана 4,3 тысячами пользователями.