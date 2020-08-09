читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Поклонники внедорожника Ford Bronco остались недовольны тем, что «механика» присутствует только в модификации с «младшим» двигателем, поэтому потребовали возвратить ее на место.

Американская компания решила установить 7-скоростную механическую коробку передач лишь на модель с базовым четырехцилиндровым мотором объемом 2,3 литра и мощностью 273 «лошадки». Этот силовой агрегат способен также работать вместе с 10-ступенчатым «автоматом». Что касается 314-сильного шестицилиндрового двигателя объемом 2,7 литра, то он действует только с АКПП.

Подобное решение автопроизводителя возмутило фанатов внедорожника, поэтому они опубликовали петицию, в которой потребовали возвращения «механики» во все версии автомобиля. На данный момент времени она была подписана 4,3 тысячами пользователями.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

Осенью текущего года автомобилистов в РФ ждет масса нововведений, включая изменение тарифов… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Рассказали, что и на каком пробеге следует проверять и менять в машине

Эксперты рассказали, когда и что необходимо проверять и менять на автомобиле, чтобы… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Более 10 тыс. крымчан могут лишиться своих машин

Свыше 10 000 жителей Крыма могут лишиться своих автомобилей, так как они… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 24 °C | город Мытищи: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 августа – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 августа – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 9 августа – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 9 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 9 августа – переменная облачность, до 29 °C |