Чтобы повысить эффективность мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом, калифорнийские ученые провели ряд исследований и составили последовательность симптомов заражения в зависимости от времени их проявления.

Оказалось, что первыми признаками заболевания у большинства испытуемых оказались сильный кашель и лихорадка. Совсем скоро к этим симптомам добавились тошнота, расстройство стула и неприятная ломота в мышцах.

Ученые отметили, что точное определение порядка, в котором появляются признаки заражения, поможет людям как можно скорее обнаружить у себя коронавирус и своевременно обратиться к врачам. Благодаря этому повысятся шансы быстрее вылечиться и обойтись без серьезных осложнений Covid.

Чтобы достичь цели, эксперты проанализировали информацию о 55 тысячах пациентов, которые перенесли инфекцию. Они уверены, что результаты помогут людям отличать симптомы коронавируса от признаков других заболеваний, а также позволят медикам своевременно предпринимать все необходимые меры для лечения.