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Никита Джигурда, киноактер из РФ, посмеялся над недавним заявлением Иосифа Пригожина о том, что тот расходует в месяц 2 000 000 рублей.

Согласно словам артиста, в рамках пандемии коронавирусной инфекции он тратил примерно 30 000 рублей, выпивая только кефир и не употребляя мясо. Он добавил, что при этом знает немало людей, живущих на 8 000 рублей в месяц. По этой причине ему становится смешно, когда продюсер говорит о необходимости более миллиона рублей на комфортную жизнь.

Позднее Джигурда сообщил, что отмеченная сумма не включает его затраты на семью, которая живет во Франции. Ранее Пригожин усомнился в словах людей, заявляющих, что в России можно прожить на 30 000 – 50 000 рублей в месяц. Лично он тратит не менее 1 500 000 рублей за 4 недели.

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