Минсоцразвития столичного региона сообщает о том, что дети из малообеспеченных семей, которые осенью пойдут в первый класс, получат подарочные комплекты от губернатора. Чтобы забрать подарок, родителям ребенка нужно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства до 20 сентября.

В подарочный комплект вошли школьный рюкзак с ортопедической спинкой и регулируемыми по росту лямками, а также тетради, пенал со всеми необходимыми школьнику канцелярскими принадлежностями, и многое другое. Стоимость одного такого набора составляет 2 600 рублей.

Подарки предназначены для первоклассников из тех семей, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного для МО. Отмечается, что в прошлом году подобные комплекты получили 800 новоявленных школьников, а в 2020-ом их количество перевалило за две тысячи.