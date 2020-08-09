В далекие времена плейстоценовой эпохи львы жили не только на африканском континенте, но и во многих современных регионах Евразии. К примеру, на территории Сибири нынешний царь зверей обитал преимущественно в пещерах. Впрочем, ученым удалось доказать, что пещерные львы – это отдельный вид млекопитающих.

Исследование, которое проводилось на митохондриальной ДНК маленького львенка, обнаруженного палеонтологами несколько лет назад, показало, что эти животные сильно отличались от современных представителей семейства кошачьих. Как и предполагалось ранее, последние возникли в результате эволюционных изменений. Однако произошли они намного раньше – примерно 2 миллиона лет назад.

Эволюция разделила пещерных львов на восточный и западный подвиды. Представители первого из них обитали на территории Сибири и охотились на оленей, а для европейской разновидности животных объектом охоты были степные лошади и бизоны.