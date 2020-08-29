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Известный ведущий и медик Александр Мясников заявил, что для продления жизни не обязательно пить лекарственные препараты и ходить на дорогостоящие целительные процедуры. Достаточно лишь повысить физические нагрузки.

Мясников пояснил, что для этого совершенно необязательно записываться на дорогостоящий фитнес или посещать тренажерные залы. Чтобы увеличить нагрузку, достаточно пользоваться простыми и абсолютно бесплатными методами. К примеру, врач порекомендовать чаще подниматься и спускаться по лестнице, являющейся бесплатным тренажером.

Кроме того, доктор посоветовал покончить с привычкой запасаться продуктами на неделю вперед, и ежедневно ходить по магазинам. По его словам, такой подход позволяет не только каждый день двигаться, но и снижает нагрузку на позвоночник из-за того, что при подобных закупках не приходится носить тяжелые сумки.

Еще один способ увеличить физическую нагрузку – это отказ от поездок на автомобиле. Мясников советует больше ходить пешком либо ездить на велосипеде. Если даже возможность полностью отказаться от общественного транспорта отсутствует, доктор рекомендует не доезжать 1-2 остановки до работы и проходить пешком оставшееся расстояние. «Двигайтесь, находите физические нагрузки в повседневной жизни, чтобы жить долго», подытожил телеведущий.

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