Дочь Кристины Орбакайте восхитила поклонников мамы своим бесстрашием

В своем Инстаграм-аккаунте Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками видеороликом с дочерью Клавдией, которая ненадолго перевоплотилась в воздушную гимнастку. Популярная певица написала, что «Клавуся решила освоить трапецию».

Подписчики были в восторге от бесстрашия девочки. Ведь Клавдии совсем недавно исполнилось только 8 лет. Многие поклонники отметили гибкость и ловкость дочери Кристины, написали, что она очень смелая, если решилась в этом возрасте попробовать себя на снаряде для цирковых представлений.

Клавдия – дочь Кристины Орбакайте от брака с Михаилом Земцовым, за которого певица вышла замуж в 2005 году. Помимо смелой и бесстрашной девочки, у звезды есть также два сына от предыдущих браков – Никита Пресняков и Дени Байсаров. Сама Орбакайте – дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Ранее сообщалось, что Примадонна определила Клавдию в свои преемницы после выхода сингла девочки, записанного на профессиональной студии.