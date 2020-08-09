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Александр Добровинский, адвокат пострадавших, отметил, что в рамках судебного слушания по делу киноактера Михаила Ефремова, которое назначено на 11 августа, случится важное событие.

Согласно его словам, на суде будет озвучена важная информация, которая позволит пролить свет на многие обстоятельства случившегося, и все наконец-то все поймут. Адвокат добавил, что никогда не обещал, что артиста признают виновным, однако он продолжит выполнять волю своих клиентов и постарается доказать вину Ефремова.

В СМИ напоминают, что дорожная авария с участием знаменитости случилась 8 июня в столице России. Ефремов, сидя за рулем внедорожника, проехал через двойную сплошную линию и оказался на «встречке», где врезался в фургон «Лада» с Сергеем Захаровым, курьером онлайн-магазина. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в медучреждении. Актеру грозит до двенадцати лет тюремного заключения.

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