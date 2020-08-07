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Обвинение требует, чтобы 22-летнюю жительницу Омской области, обвиняемую в убийстве соседа, посадили в колонию общего режима на пятнадцать лет.

Данное преступление было совершенно в Саргатском районе прошлым летом. Девушка распивала алкоголь вместе со своим соседом в возрасте 37 лет. Вскоре между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Обвиняемая избила приятеля, а потом сексуально надругалась над ним с помощью черенка лопата.

Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы, поэтому вскоре умер. Девушка вытащила его труп из дома и бросила на улице. В пятницу, 7 августа, должно будет пройти судебное заседание по данному уголовному делу.

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