На ближайшую среду синоптики предсказывают по всей территории Ленобласти слабый ветер, традиционный утренний туман, а также незначительное повышение атмосферного давления. В целом погода будет относительно теплой, однако без природных капризов тоже не обойдется.

Температура воздуха в темное время суток снизится до 2-7 градусов. Вблизи водоемов будет заметно теплее – столбики термометров поднимутся до 10-12 градусов. Дневная температура составит 18-23 выше нуля, а в западных районах повысится до 25.

В течение всего дня будет дуть восточный ветер. Скорость не превысит 3-7 метров в секунду. В утренние и ночные часы ожидается туман, поэтому Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать крайнюю осторожность за рулем.