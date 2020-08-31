Эксперт-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что продлить жизнь как минимум на 10 лет не так сложно, как может показаться. Он привел простой способ сделать это на видеоролике, размещенном впоследствии на личном канале специалиста в YouTube.

Чтобы жить дольше, достаточно свести к минимуму потребление углеводов. Именно они, по мнению диетолога, являются причиной многих серьезных проблем со здоровьем. Избыток углеводов провоцирует инсульты и инфаркты, а также является главным возбудителем атеросклероза.

Эксперт утверждает, что в сутки человек должен съедать не больше 60 граммов углеводов. Однако такой подход совершенно невыгоден компаниям, которые производят продукты с гораздо большим содержанием этих элементов. Поэтому они пропагандируют существенно увеличенные нормы их потребления.

Так, даже некоторые врачи говорят, что можно безо всякого риска для здоровья съедать 350 г углеводов. Ковальков заявляет, что это слишком много.