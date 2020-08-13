Ольга Шестакова, врач-диетолог из РФ, отметила, что лучшим овощем для похудения является кабачок, так как он обладает огромным числом витаминов и малым количеством калорий.

Согласно ее словам, хоть кабачки и обладают низкой энергетической ценностью, однако после их употребления у человека надолго сохраняется чувство сытости. 100 граммов этого овоща содержат в себе лишь 20 килокалорий. Он также помогает снизить показатель холестерина в крови и уменьшить отечность.

Что касается витаминов, то в кабачках содержатся B1, C, A, B2 и PP. В них также имеются такие полезные микроэлементы как фосфор, магний и цинк. Однако употреблять данные овощи разрешается далеко не всем. Они противопоказаны для людей, имеющих проблемы с почками и болезнями ЖКТ.