читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Беларусь опасается вторжения РФ и проведения военных мероприятий по «сценарию с Украиной». Поэтому на границе с Россией уже начато развертывание дополнительных сил для предотвращения возможной оккупации. Публикация, сообщающая об этом, появилась в издании Defence Blog. Поводом для ее размещения стало видео от «Новой газеты», на котором колонна военной техники движется в сторону границы Белоруссии с РФ.

После того, как на территории страны были задержаны российские наемники, являющиеся членами ЧВК Вагнера, белорусский президент пришел в ярость. Он потребовал от Кремля объяснений, а также дал указание КГБ выяснить цели появления группировки в Белоруссии.

Лукашенко заявил, что «как восточные, так и западные политики сейчас пытаются всеми силами дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Однако нам удалось сорвать маски и с марионеток, находящихся на территории Беларуси, и с тех, кто дергает их за ниточки за рубежом».

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Челнах установили памятник легенде ВДВ Василию Маргелову

В День ВДВ в Набережных Челнах открыли бюст В. Маргелову. Боевого генерала… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

У двух депутатов Саратовской областной думы обнаружили коронавирус

Представители Саратовской областной думы сообщили о том, что у двух парламентариев подтвердился… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Приозерске отметили день рождения Ленобласти

В Приозерске, на центральной городской площади состоялся концерт, посвященный 93 годовщине образования… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | город Мытищи: погода, 3 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 августа – дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 3 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 3 августа – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 3 августа – ясно, до 25 °C |