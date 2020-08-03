Беларусь опасается вторжения РФ и проведения военных мероприятий по «сценарию с Украиной». Поэтому на границе с Россией уже начато развертывание дополнительных сил для предотвращения возможной оккупации. Публикация, сообщающая об этом, появилась в издании Defence Blog. Поводом для ее размещения стало видео от «Новой газеты», на котором колонна военной техники движется в сторону границы Белоруссии с РФ.

После того, как на территории страны были задержаны российские наемники, являющиеся членами ЧВК Вагнера, белорусский президент пришел в ярость. Он потребовал от Кремля объяснений, а также дал указание КГБ выяснить цели появления группировки в Белоруссии.

Лукашенко заявил, что «как восточные, так и западные политики сейчас пытаются всеми силами дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Однако нам удалось сорвать маски и с марионеток, находящихся на территории Беларуси, и с тех, кто дергает их за ниточки за рубежом».