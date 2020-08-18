Эксперт Альянса туристических агентств юрист Эдуард Шалоносов предостерег россиян от поездок в Турцию. Он считает, что в случае заболевания «ковидом» гражданам РФ там никто не поможет. Между тем количество инфицированных COVID-19 в этой стране продолжает увеличиваться.

Ранее руководитель Медпалаты Антальи Нурсель Шахин рассказала об ухудшении эпидемиологической обстановки в Турции из-за послаблений мер безопасности и большого туристического потока. Один за другим заболевают сотрудники отелей.

«Туристы, у которых обнаруживают вирус, изолируются в номерах отеля. Но растет число случаев и у персонала отелей. При обнаружении заболевания их также изолируют в общежитиях, в которых они проживают», – рассказала она изданию Antalya Ekspres.

Шахин потребовала у турецких властей официальных данных о количестве заболевших коронавирусом. Она отметила, что власти должны рассказать правду и как можно чаще напоминать о необходимых мерах безопасности.

«Мы должны говорить, в каком состоянии мы находимся и что нужно всем делать. Наши граждане смотрят на карту распространения инфекции: все красное. А по официальной статистике количество случаев мало», – заявила она.

Чиновница уверена – Турция открыла границы ради получения экономических выгод и «придания жизни» туризму. Среди стран, граждане которых могут посетить Турцию, есть и те, кто не предоставил реальную статистику по коронавирусу.

«Мы будем рады большому количеству туристов, но и условия должны быть безопасными», – заявила она.

Шалоносов также обратил внимание на странную позицию турецких властей. Он напомнил, что еще несколько месяцев назад показатели заболеваемости COVID-19 в Турции были неутешительными.

Потом ситуация внезапно улучшилась, и турецкие границы открылись для туристов. Эксперт считает, что сделано это было намеренно – чтобы окупить недавний карантин.

«Есть вероятность, что изначально статистику просто занизили. Стоит упомянуть, что и тестируют в Турции отвратительно – крайне выборочно. А за деньги местный персонал и вовсе может записать, что тест проведен с отрицательным результатом, хотя де-факто его вообще не было. Это специфика местных отношений», – рассказал юрист.

Он считает, что в случае заболевания коронавирусом в чужой стране россиянам никто не поможет. Заболевших просто изолируют в номере отеля, но это не лечение. Чтобы попасть в больницу, нужно понимать, что лечение обойдется от 100 до 150 тыс. рублей.

В эту сумму входит переводчик, аппарат искусственной вентиляции легких, лекарства, место в стационаре.

Несмотря на заверения страховых агентов в том, что страховка покроет лечение о коронавируса, это не так. Ни в одной страховке нет пункта о лечении острых заболеваний, а COVID-19 является как раз таковым.

«Соответственно, если россиянину в Турции станет плохо, его запрут в номере. Станет совсем плохо – из номера выгонят. В лучшем случае он больным как-то улетит домой, в худшем – человек может умереть без помощи в чужой стране. Так что я рекомендую взвесить все риски и опасности такого отдыха, прежде чем лететь в этом году в Турцию», – подытожил Шалоносов.

Напомним, ранее турецкие торакальные хирурги заявили о возможной второй волне коронавируса в Турции. Причиной их обеспокоенности стало число суточных заражений. Согласно официальной статистике, заразилось вирусом почти четверть миллиона человек. 230 000 заболевших выздоровели, а 6 000 не перенесли болезни.