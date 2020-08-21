Бывший полицейский из США снял в Улан-Удэ дерущихся бомжей

Джон-Марк Дуган, экс-сотрудник полиции в США, запечатлел на камеру своего смартфона двух дерущихся бомжей в Улан-Удэ.

В настоящее время американец осуществляет автомобильный пробег по российским регионам на внедорожнике Land Rover. Недавно он прибыл в Бурятию, а до этого преодолел свыше 15 000 километров, посетив такие города как Иркутск, Самара и Оренбург. Во время беседы с журналистами ASTV.RU он заявил, что половина жителей Улан-Удэ знает английский язык, чему несказанно обрадовался.

Во время прогулки по столице Бурятии он заметил двух бездомных, которые дрались друг с другом на палках. Дуган добавил, что его пробег завершится на острове Сахалин. Он уже купил путевку туда, но ему все еще не выдали пропуск.