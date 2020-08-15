На одной из трасс Швейцарии случилась массовая дорожная авария с участием двух спорткаров: Porsche 911 и Bugatti Chiron, который является одним из быстрейших серийных авто в мире.

Согласно предварительным сведениям, водитель «Бугатти» решил выехать на встречную полосу, чтобы совершить обгон. Находившийся перед ним «Порше» тоже пошел на обгон – по-видимому, сидевший в нем автомобилист забыл посмотреть в зеркало заднего вида. В результате суперкары врезались друг в друга, а затем наехали на автодом и Mercedes-Benz C-Class.

В данном ДТП сильнее всего пострадал автомобиль Porsche 911. На Bugatti была слегка повреждена передняя часть. К счастью, в этом происшествии никто не погиб. Информация о травмах отсутствует.