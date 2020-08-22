Легендарный Rolls-Royce Phantom V, который появился в 1961 году, но до сих пор входит в число самых роскошных машин в мире, будет восстановлен в соответствии с современными технологическими решениями.

Компания Lunaz, которая занимается модернизацией старых авто, полностью электрифицировала «Фантом». Теперь этот роскошный автомобиль работает на электродвигателе и отвечает самым строгим экологическим стандартам.

Представители компании рассказали, что электрификация позволила сделать легендарный Rolls-Royce актуальной моделью для нового поколения автолюбителей.

Внешний вид и отделка салона остались неизменными. Подчеркивается, что Rolls-Royce Phantom – это выбор состоятельных людей. Его стоимость составит от полумиллиона фунтов стерлингов, поэтому позволить себе такую покупку сможет далеко не каждый.