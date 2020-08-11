Генетик из Англии Т. Спектор уверен, что огромное количество постулатов здорового питания – не что иное, как мифы. Чтобы не показаться голословным, он опроверг три наиболее популярных утверждения о полезном для здоровья рационе.

К примеру, ученый разоблачил распространенный миф о необходимости употреблять рыбу из-за содержащихся в ней омега-кислот. «Утверждения о пользе омега-3 пока остаются аксиомой. Которая до сих пор не получила какого-либо обоснования. Выгодна она лишь тем компаниям, которые ловят и продают рыбу», – заявил специалист.

Другой популярный миф – это необходимость обязательно завтракать, чтобы избежать проблем со здоровьем. «Голодание в течение 12 часов – лучший способ похудеть и снизить в организме уровень инсулина. Поэтому завтрак можно смело пропускать – это принесет здоровью только пользу», написал генетик.

Наконец, Спектор развеял старинный миф о том, что соль – это белая смерть: «Ограничение ее употребления либо полный отказ от солений не дает никакого положительного эффекта. Даже если человек в течение длительного времени не употребляет соль, риск инсульта, сердечного приступа или даже летального исхода никуда не денется». В то же время ученый предостерег от чрезмерного употребления сильно соленых продуктов промышленного производства.