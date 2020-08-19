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Ученые из Великобритании в очередной раз подтвердили справедливость поговорки «Движение – жизнь». Они провели исследование, позволившее доказать, что высокая интенсивность физических нагрузок является лучшим рецептом долгожительства.

Специалисты Кембриджского университета проанализировали данные 96 тысяч испытуемых, которые проводили физические тренировки с использованием современных трекеров. Оказалось, что чем выше активность человека, тем ниже вероятность его смерти. Также имеет значение интенсивность спортивных занятий. Чтобы избежать преждевременного летального исхода, необходимо обеспечить максимально высокий расход энергии.

Как ученые, так и медики советуют ежедневно проявлять физическую активность. При этом выполнять упражнения с высокой интенсивностью нагрузки необходимо хотя бы 75 минут в неделю, а средней интенсивности – 150 минут.

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  • 19.08.2020
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