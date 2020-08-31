Пассажирское воздушное судно компании Ryanair, которое летело в Британию из Вены, получило сопровождение из двух английских истребителей. Причиной этому стало сообщение о возможной угрозе на борту.

Капитан пассажирского самолета рассказал, что сотрудники безопасности обнаружили в туалете посторонний предмет, который мог оказаться взрывным устройством. Он сообщил об этом британским властям, которые сразу же выслали на перехват два истребителя «Тайфун». Пилоты боевых машин сопроводили судно до аэропорта, а также выполнили несколько сложных маневров, чтобы убедиться в отсутствии опасности.

Самолет приземлился на отдельной полосе, удаленной от остальных. Его сразу же окружили представители силовых структур, которые осуществляли контроль за высадкой пассажиров. Двое из них – жители Италии и Кувейта, – были задержаны. Их подозревают в подготовке террористического акта.