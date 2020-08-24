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Ученые канадского университета Питтсбурга сумели использовать свиные лимфоузлы для выращивания дополнительной печени. Теперь они планируют проведение экспериментов на людях и практически полностью уверены в успехе.

Авторы исследования поясняют, что гепатоциты пораженной различными заболеваниями печени обладают способностью к самостоятельному восстановлению. Однако для регенерации им просто необходима абсолютно здоровая питательная среда. Если болезнь только начинает развиваться, орган может восстановиться и без какого-либо переноса. Однако на последней стадии в нем накапливаются токсичные вещества и большое количество рубцовой ткани.

Именно поэтому ученые перенесли часть гепатоцитов печени в лимфатические узлы, где среда значительно чище и здоровее. Это помогло вырастить вспомогательный орган, который отлично функционирует. Мало того, он увеличивается в случае повреждения основной печени. Все это должно дать толчок к созданию совершенно новых технологий лечения заболеваний органа.

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