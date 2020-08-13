Один из сотрудников милиции Беларуси записал видеообращение к своим коллегам. В ролике силовик призывает своих коллег прекратить угрожать оружием мирным гражданам и остановить насилие. По словам участкового, он не собирается уходить из правоохранительных органов, однако выполнять преступные приказы не будет.

«Коллеги, мы все присягали защищать народ Беларуси. Однако сейчас мы действуем в соответствии с интересами лишь одного человека, который вопреки воле народа пытается удержать власть в своих руках. У него даже не хватает смелости признать свои ошибки и прекратить кровопролитие. Но мы еще можем это сделать», – заявил милиционер.

Напомним, что протесты в Белоруссии активизировались после окончания президентских выборов. Сейчас во всех крупных городах продолжаются столкновения между протестующими и силовыми структурами. Милиция активно использует дубинки, светошумовые гранаты, оружие с резиновыми пулями.