Как известно, несколько дней назад белорусские вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность. Эксперты утверждают, что этот шаг позволил Североатлантическому альянсу вычислить местонахождение средств ПВО страны с точностью до пары десятков метров.

Специалисты отметили, что активация систем ПВО оказалась одним из самых непродуманных шагов Минобороны с момента обретения Белоруссией независимости. Из-за нее натовские войска получили в свое распоряжение карту, на которую нанесены все оборонительные объекты.

Сложившаяся ситуация названа чрезвычайно опасной. Ведь авиация НАТО, которая базируется на польской территории, может добраться до белорусских границ за короткое время, составляющее чуть больше 20 минут.

Впрочем, мнения военных обозревателей по этому поводу разделились. Противники высказанной выше точки зрения уверены, что современный уровень шпионской техники позволил Североатлантическому альянсу давно вычислить местоположение ПВО. Кроме того, удар по Беларуси будет автоматически означать начало вооруженного конфликта с Россией. В котором не заинтересованы ни США, ни НАТО.