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Российские налоговики после послабления ограничительных мер стали в 4 раза чаще проверять банковские счета соотечественников. Ассоциация банков страны даже говорит о том, что просто физически не успевает обрабатывать запросы от ФНС, так как их количество превосходит все разумные пределы.

Налоговые органы эту информацию опровергают. Они уверены, что количество запросов находится в пределах нормы. Просто после возобновления проверок их число несколько выросло в сравнении с периодом карантина.

Эксперты, изучившие данную ситуацию, говорят о том, что столь жесткий контроль счетов связан с попытками налоговой добиться необходимых плановых показателей. «Во время карантина они не могли действовать так же, как и обычно, поэтому сейчас приходится нагонять упущенное», – говорит адвокат Ф. Закабуня.

Налоговики проверяют бизнес на утаивание прибылей, а физических лиц – на получение нелегальных доходов. Специалисты уверены, что усиление контроля за счетами способно только навредить в условиях падения экономических показателей из-за пандемии.

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