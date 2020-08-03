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Александр Шторм, дизайнер автомобилей, решил показать, как должно выглядеть идеальное транспортное средство для пенсионеров.

На опубликованных кадрах можно увидеть специальную версию пикапа, созданную на базе стандартной Lada 4×4. От отечественного внедорожника он получил знакомую платформу, внешний вид передней части, 83-сильный мотор объемом 1,7 литра и полноприводную систему с раздаточной коробкой.

На автомобиле также имеются пластиковые накладки для защиты некоторых элементов кузова и крепления на крыше для дополнительного багажа. Шторм считает, что подобный автомобиль прекрасно подойдет для российских пенсионеров, имеющих собственную дачу или любящих отдыхать на природе. Стоимость подобной машины могла бы начинаться с 800 тысяч рублей.

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