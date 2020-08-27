Незадолго до выхода на рынок смартфонов iPhone 12 компания Apple рассказала о трех моделях, которые будут сняты с производства. Речь идет о девайсах предыдущей линейки – одиннадцатых Айфонах.

Сообщается, что в связи с таким решением стоимость iPhone 11 XR, а также модификации Pro и Pro Max может стремительно снизиться. Прогнозируется падение цен на каждый из этих гаджетов почти на 150 американских долларов.

Причины снятия с производства популярных среди пользователей и все еще актуальных смартфонов не называются. Однако многие инсайдеры уже заявили о том, что от iPhone 11 отказываются из-за того, что новая, двенадцатая модель будет поддерживать технологию 5G. Эта версия опровергается информацией о продолжении выпуска iPhone SE 2020, не «умеющего» работать с 5G-сетями.