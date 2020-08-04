Анна Хилькевич рассказала об инциденте, из-за которого у неё появились комплексы, в результате чего она решила увеличить себе грудь.

Произошло это в подростковом возрасте, когда у всех одноклассниц Хилькевич начала расти грудь. У неё же самой грудь была значительно меньше, из-за чего она сильно переживала.

Затем она однажды надела в школу бюстгальтер с пуш-апом, что тут же заметил один из её одноклассников. Он на весь класс закричал, что у неё выросла грудь, после чего подбежал и ткнул её пальцем в лифчик. После этого он также громко крикнул, что это поролон.

Как отметила Хилькевич, это было ужасно. С тех пор она искала любые методы доя того, чтобы увеличить себе грудь. Она использовала даже такие методы, как поедание капусты, специальные мази, и даже заклинания на аудиодиске. В конце концов, уже будучи взрослой, она решилась на маммопластику.