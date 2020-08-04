Американский блогер создал ролик о берестяной грамоте

Популярный в Штатах блогер Xiaomanyc разместил на своем канале в YouTube видеоролик о берестяной грамоте, об истории России в целом и Новгорода в частности. За 30 дней видео посмотрели более 45 тысяч человек.

Xiaomanyc, имеющий почти 2,5 миллиона подписчиков, прокомментировал ролик следующим образом: «Как вы знаете, я практически не снимают видео на исторические темы. Однако в данном случае тема была столь интересной, что я не смог удержаться». Кроме того, блогер выразил надежду на то, что подписчики получили от просмотра такое же удовольствие, как и он от создания ролика.

Видео полностью посвящено использованию бересты и древним письменам. Автор также рассказывает о ресурсах, на которых можно найти уже расшифрованные берестяные грамоты.

Некоторые поклонники, которые разбираются в российской истории, заметили, что несмотря на свои знания, о грамотах услышали в первый раз.