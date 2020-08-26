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Популярная торговая онлайн-площадка AliExpress позволит россиянам, находящимся в статусе самозанятых лиц, открывать свои интернет-магазины. Теперь жители 75 регионов страны с льготными условиями для самозанятых, смогут стать владельцами торговых точек AliExpress.

Директор по развитию российского отделения маркетплейса рассказал о том, что на сервисе сегодня работают 14 тысяч продавцов из РФ. Причем 80 процентов от этого количества составляют представители малого бизнеса. По мнению Дмитрия Селихова, возможность открывать свои магазине даст толчок к переходу в статус самозанятых тем лицам, которые пока не имеют его.

Для регистрации собственной торговой точки достаточно представить контактную информацию и ИНН. Доставку товаров владельцы новых магазинов смогут организовать через китайскую компанию «Цайняо» либо через «Почту России». Кроме того, всем самозанятым будет предоставлена возможность редактировать дизайн магазина под свои вкусовые предпочтения и отслеживать подробную статистику продаж.

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