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На днях Алексей Чумаков в своей новой публикации в Instagram высказался насчёт обвинений, которые он часто слышит в свой адрес.

Как известно, Чумаков состоит в браке с Юлией Ковальчук, и многие пользователи Сети считают, что у них в семье не самые хорошие отношения. Некоторые даже считают, что Чумаков весьма черствый человек, он не проявляет нежных чувств и вовсе ведётся себя так, что его без труда можно назвать нарциссом и домашним тираном. По некоторым слухам именно он запретил Юлии публично демонстрировать их дочь.

Как заявил в своей публикации артист, пациенты, имеющие психические расстройства, всегда мечтали о том, чтобы занять место врача. В современное же время они могут это сделать хотя бы в информационном пространстве. Чумаков отметил, что в стране каждый пятый мнит себя то психологом, то политологом, и даже вирусологом. Также он заявил, что нарциссом его обычно считают женщины, имеющие серьёзный авитаминоз, и не обязательно быть медиком, чтобы понять, каких именно витаминов у них недостаток.

Если же говорить о чувствах, то Алексей не привык выставлять их напоказ, и в любви своей жене он выражается тогда, когда они остаются наедине. Просьбы же показать детей он считает бестактными и предложил всем, что хочет увидеть его дочь, посмотреть на своих наследников.

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