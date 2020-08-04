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Телеведущий Александр Гордон, как стало недавно известно, развёлся со своей молодой женой Нозанин Абдулвасиевой.

Как отмечается, они поженились в 2014 году, за шесть лет брака у супругов родились двое детей – сыновья Саша и Федор. На днях стало известно, что супруги расстались, причём тайно, и сделали они это уже около двух недель назад.

Инициатором развода, по слухам, является Нозанин. Что послужило причиной развода, неизвестно. Возможно, всё же дала о себе знать 30-летняя разница с возрасте между супругами. Также поклонники высказали предположение, что они не сумели ужиться вместе во время самоизоляции – об этом, по их мнению, намекала Нозанин в своих публикациях в Instagram.

Впрочем, расстались они, судя по всему, в добрых отношениях – никаких прений не было, и все вопросы были решены в досудебном порядке. Детей бывшие супруги также продолжат воспитывать вместе.

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