В западных СМИ сообщают, что голливудский актер Джуд Лоу, скорее всего, уже в шестой раз стал отцом. Для его жены – Филиппы Коан – родившийся малыш стал первым.

Журналисты пришли к данному выводу, так как несколько недель назад супруги были запечатлены во время прогулки, и Коан даже не пыталась спрятать свою беременность. Недавно было сделано еще одно фото, на котором у жены актера уже не было большого живота. Однако пара не спешит афишировать данную новость официально.

По этой причине неизвестно, кто именно родился у супругов – девочка или мальчик. Поклонники надеются, что вскоре они сами расскажут об этом. Напоминаем, что для Лоу этот ребенок стал уже шестым. Его первенцу недавно исполнилось 23 года.