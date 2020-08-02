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Звезда британской эстрады Адель разместила в Инстаграме новое фото. Поклонники отметили, что певица не только сильно похудела, но и внесла серьезные изменения в свой имидж.

К примеру, певица, которая обычно предстает перед фолловерами с прямыми волосами или волнообразной прической, на этот раз поразила мелкими красивыми кудрями. Также поклонникам понравилась кофта кофейного цвета, отлично подчеркивающая фигуру певицы.

Адель сфотографировалась под кадром из известного клипа Бейонсе на песню Already. На нем американка одета практически в такую же одежду – облегающую фигуру кофту и лосины черного цвета.

Поклонники Адель оставили множество восторженных комментариев. Многие отметили сходство певицы со звездой «Титаника» Кейт Уинслет.

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