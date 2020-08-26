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Оперативный штаб столичного региона сообщает о 143 новых пациентах с Covid-19 за последние 24 часа. Таким образом, количество заболевших в Подмосковье с начала пандемии уже достигло 67 451.

Вылечился от коронавируса за минувшие сутки 151 пациент. С начала пандемии с болезнью сумели справиться 50 889 человек. Количество умерших увеличилось до 1174 – в последние 24 часа коронавирус унес жизни еще 3 пациентов.

Больше всего случаев заражения за сутки обнаружено в Сергиевом Посаде (14), Мытищах (12) и Одинцово (11). Сразу в 236 округах не обнаружено ни одного нового пациента с коронавирусом. С начала пандемии больше всего заболевших выявлено в Подольске (3 983), Красногорске (3 622) и в Королеве (3 162).

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