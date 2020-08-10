Журнал «За рулем» рассказал о наиболее интересных новинках мирового автомобильного рынка, которые сошли с конвейера в 2020 году. В тройку лучших авторы обзора поместили автомобили, выхода которых с нетерпением ждут российские автолюбители. Третью позицию занял Volkswagen Tiguan с кардинально измененным рулевым колесом, оптикой, из-за которой авто теперь будет напоминать Golf, новым мультимедийным комплексом и системой климат-контроля с сенсорным управлением.

Первые два места эксперты отдали Hyundai Palisade с двигателем V6 и 2-литровым турбодизелем, а также Hyundai Elantra с атмосферными моторами.

Еще две новинки, замкнувшие лучшую пятерку, привлекут внимание поклонников немецких и японских машин. Так, пятый номер в списке получил кроссовер на электрической тяге Audi e-tron, а четвертый – Toyota Fortuner. Эта модель представлена в двух вариантах – с бензиновым мотором мощностью 166 л.с. и 200-сильным дизельным двигателем.

Также эксперты издания включили в список наиболее ожидаемых новинок Porsche Taycan и Chery Tiggo 7 Pro, Land Rover Defender и два авто от Genesis – внедорожник GV80 и седан бизнес-класса G80.