читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Псковский губернатор в своем Инстаграм-аккаунте отчитался о ситуации с Covid-19 в регионе. Он рассказал, что за минувшие 24 часа было зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом. Один пациент умер. Таким образом, в области с начала пандемии заболели 4384 человека. Их них 61 пациент скончался.

Больше всего случаев заражения – в областном центре (1383) и городе Великие Луки. Возглавляет антирейтинг по распространению инфекции Псковский район, где на сегодняшний день выявлено 374 пациента с Covid.

За последние сутки в области выздоровело 37 человек. Данный показатель с начала пандемии составляет 3131 пациент.

Губернатор рассказал, что за минувшие сутки сделано 743 теста на коронавирус. Также он выразил свои соболезнования родственникам и близким погибшего пациента.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Псковский губернатор Михаил Ведерников в Инстаграм-аккаунте описал ситуацию с коронавирусом в регионе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Два десятка забайкальцев заразились коронавирусом за сутки

Забайкальский оперштаб, который осуществляет мониторинг ситуации с коронавирусом в регионе, сообщает о… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Около 4,5 млн человек планируют вакцинировать от гриппа в Подмосковье

На 7 сентября в столичном регионе намечен старт прививочной компании. Министр здравоохранения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – небольшая облачность, до 21 °C | Королев: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Подольск: погода, 22 августа – ясно, до 22 °C | Армавир: погода, 22 августа – переменная облачность, до 27 °C |