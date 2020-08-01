Псковский губернатор в своем Инстаграм-аккаунте отчитался о ситуации с Covid-19 в регионе. Он рассказал, что за минувшие 24 часа было зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом. Один пациент умер. Таким образом, в области с начала пандемии заболели 4384 человека. Их них 61 пациент скончался.

Больше всего случаев заражения – в областном центре (1383) и городе Великие Луки. Возглавляет антирейтинг по распространению инфекции Псковский район, где на сегодняшний день выявлено 374 пациента с Covid.

За последние сутки в области выздоровело 37 человек. Данный показатель с начала пандемии составляет 3131 пациент.

Губернатор рассказал, что за минувшие сутки сделано 743 теста на коронавирус. Также он выразил свои соболезнования родственникам и близким погибшего пациента.