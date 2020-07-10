В управлении СКР по Республике Хакасия сообщили о задержании 25-летнего мужчины, подозреваемого в попытке сексуального надругательства над пятилетней девочкой.

Малышка пришла к мужчине, чтобы вместе с его племянниками посмотреть мультики, однако парень попросил своих родственников удалиться, оставшись в комнате с девочкой. После этого он попытался применить в ее отношении насильственные действия сексуального характера, однако отвлекся на телефонный звонок.

Девочка воспользовалась замешательством мужчины и выскочила из квартиры. Подозреваемый не признал свою вину. В скором времени будет проведено судебное заседание. Ему грозит тюремное заключение сроком до двадцати лет.