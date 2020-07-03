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42-летняя жительница села Соболево, расположенного в Камчатском крае, признана виновной в убийстве своего мужа.

По заявлению прокуратуры, женщина обвиняется в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой смерть. В феврале этого года в процессе распития спиртных напитков жительница Камчатки ударила своего супруга ножом в бедро. Пострадавший был госпитализирован, но от полученной травмы скончался в больнице. Причиной данного поступка женщина назвала обиду на мужа. Сторона обвинения предъявила убедительные доказательства ее вины, после чего суд приговорил жительницу села к 4 годам заключения в колонии общего режима.

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

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