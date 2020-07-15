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В Улан-Удэ местная жительница засняла на видео удар молнии, который произошёл совсем недалеко от неё.

Инцидент произошёл в 110 микрорайоне Улан-Удэ. Как отмечается, девушка пыталась снять начинающийся град, но в этот момент буквально в сотне метров от неё ударила молния. Судя по всему, оно попало в дерево, озарив окрестности яркой красной вспышкой.

Видеозапись происходящего была опубликована в Сети. Всего за полчаса публикацию просмотрели более восьми тысяч раз. Как отметили в комментариях, удар молнии выглядел по-настоящему жутко и страшно. Также была выражена надежда, что никто не пострадал.

В Бурятии, как отмечается, 15 июля прошёл сильный ливень и гроза, о чём накануне предупреждали в МЧС.

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