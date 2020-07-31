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В Самаре местные жители пожаловались на незаконную переправу на берегу Волги.

Об этом 30 июля жители Самары рассказали на приёме у депутата Госдумы Александра Хинштейна. Согласно сообщению заявительницы, на береговой полосе в районе НФС на улице Советской находится незаконная стоянка и переправа маломерных судов. Кроме того, в этом месте полная антисанитария.

Женщина также заявила, что здесь постоянно происходят дебоши, и они уже неоднократно обращались в МВД с просьбой организовать в указанном месте пункт полиции. Также она рассказала, что недавно здесь женщина сломала себе шею, упав с лодки.

Хинштейн, в свою очередь, отметил, что посетит место вместе с представителями горадминистрации в свой следующий приезд.

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  • Анна
  • 30.07.2020
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