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Во вторник, 14 июля Пенза пережила сильный ураган, который вырывал с корнем деревья. Также некоторые улицы города оказались затопленными из-за мощного дождя.

Местные жители уже второй день публикуют фотографии с последствиями бушующей стихии. К примеру, на ул. Изумрудной резкий порыв ветра сорвал и унес в неизвестном направлении крышу частной постройки. Почти на всех улицах города валяются поваленные деревья, которые полностью парализовали движение авто.

На Южной поляне жертвой урагана стал легковой автомобиль, который прижало к земле вырванной с корнем березой. От упавшего ствола пострадала и иномарка на улице Строителей.

В городе Кузнецке, который также попал под удар стихии, в некоторых районах нет воды и света. Связано это с повреждением линии электропередач и временной остановкой электроснабжения водонасосных станций.

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