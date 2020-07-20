В гаражном кооперативе, расположенном в Новокузнецке, вчера, 19 июля, случился пожар. Местные жители считают, что гаражи подожгли подростки.

Сотрудники кузбасского управления МЧС отмечают, что получили сообщение о пожаре на улице Тольятти примерно в восемь часов вечера. На место возгорания были отправлены 6 расчетов пожарных. К моменту их приезда огонь охватил уже 8 гаражных боксов, 4 из которых считаются заброшенными.

В тех гаражах, которые эксплуатировались их владельцами, сгорели предметы мебели и кровля. Пламя охватило область площадью 120 квадратных метров. Согласно предварительным сведениям, причиной возгорания могли стать подростки, гулявшие по крышам гаражей.